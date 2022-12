Le CHR Jolimont a inauguré son nouveau plateau de cathétérisme cardiaque décoré par trois artistes louviérois.

Des oeuvres colorées choisies pour leur appel au calme. ©Thomas Donfut

Les trois salles ainsi créées portent le nom des artistes louviérois choisis pour décorer le nouvel espace créé. Gil Hautois, Laura Payen et Claude Foubert ont participé à l’inauguration du nouvel espace créé. “Ce n’est pas vraiment un honneur de donner son nom à une salle dans laquelle des gens vont se faire opérer”, nous a signifié Gil Hautois. “Mais peut-être qu’au moins, on va rendre le passage des patients qui viennent par ici un peu plus gai, avec un peu de couleur.”

Pour Claude Foubert, le fait qu’on ait pensé à lui a été une surprise. “C’est une demande particulière même si je sais que cela se fait régulièrement de placer des œuvres dans des hôpitaux”, indique le peintre louviérois qui habite juste à côté de l’hôpital. “Ce n’est pas une œuvre spécialement créée pour garnir les couloirs. Je l’ai proposée parmi mon catalogue existant. On m’a dit qu’elle avait été choisie pour son caractère qui incite au calme et était particulièrement adaptée à l’endroit. Et puis au final, elle sera bien mieux exposée que dans l’une ou l’autre galerie vu le passage ici.”

Le Dr Ungureanu et son équipe vont donc désormais pouvoir travailler dans des conditions sereines et avec du matériel de pointe.