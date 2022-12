La Louvière : six nouveaux logements et deux maternités commerciales "pour renforcer l'attractivité économique du centre-ville"

Car en plus des six logements qui ont été construits, deux surfaces commerciales de 60 et 80m² sont installées au rez-de-chaussée. Il s’agira de maternités commerciales comme il en existe déjà sur la place Mansart et dans la rue Kéramis. “Les maternités commerciales permettent aux commerçants qui veulent s’y installer de payer un loyer modéré et progressif durant plusieurs années le temps de voir si la sauce prend. Créer des surfaces commerciales et du logement prend part au développement économique du centre-ville, essentielle pour que ce dernier puisse continuer à se développer.”

Plusieurs bâtiments de ce genre, alliant commerces et logements devraient voir le jour dans les mois et les années à venir. Citons par exemple le projet des anciennes galeries du centre entre la rue Sylvain Guyaux et celle des Amours et sa quinzaine de logements. Un autre projet est en cours au coin des rues Pourbaix et Sylvain Guyaux avec, là aussi, du logement et un commerce. Un autre encore au croisement entre la rue Kéramis et Leduc, là où se trouvait le magasin “Les chaussures de Mélanie”.

Concernant l’identité des commerçants qui vont s’installer dans les nouveaux locaux, elle ne nous a pas été communiquée mais a priori, il ne s’agirait pas d’établissement HoReCa.