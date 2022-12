Nouveau stade de la RAAL La Louvière : le jury a rendu un avis positif

Le nouveau stade de la RAAL, sur le site du Tivoli, est en bonne voie. C’est en tout cas ce qui ressort d’une réunion qui s’est tenue ce lundi par un jury désigné pour statuer de la recevabilité ou pas du projet de Salvatore Curaba de construire un nouveau stade non loin de l’ancien, un projet nécessaire pour le développement sportif du club relancé en 2017 qui évolue aujourd’hui en 1ère division nationale et qui ambitionne beaucoup plus.