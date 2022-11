La Louvière : Belgique-Maroc enflamme la communauté marocaine

C’est certainement entre amis que Samir va regarder le match ce dimanche. “Honnêtement, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Par contre, il ne faudra pas essayer de me parler pendant deux heures ! Même si mon coeur dit Maroc, une partie de moi supporte aussi la Belgique et donc, quoi qu’il arrive au coup de sifflet final, je serai content.”

Un sentiment partagé par Mohamed Allachi. “C’est vraiment un match spécial car nous sommes à la fois belges et marocains”, explique celui qui est coach chez les jeunes à la RAAL. “L’émotion sera intense en tout cas ce dimanche. La Belgique s’est montrée faible défensivement et en même temps, en marquant sur sa première occasion, efficace, nous, c’était le contraire donc cela augure d’une belle partie. Même le Maroc a ses chances car les Belges ne sont pas dans la forme de leur vie et donc il faudra en profiter, c’est le moment ou jamais pour créer la surprise et je suis certain qu’on en est capable.”

Dans la communauté marocaine louviéroise, l’émotion est à son paroxysme. “On ne parle plus que de ça entre nous”, confirme Samir. “Mais ce qui est certain c’est qu’entre Belges et Marocains, on va se charrier à fond lundi dans un sens ou d’un autre !”