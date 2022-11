À l’initiative de ce don, l’entreprise de logistique Weerts qui est en train de s’installer dans Garocentre avec 250 emplois créés. “C’est leur manière de procéder à chaque fois qu’ils s’installent dans une commune”, nous a confié Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. “Je ne pouvais logiquement pas m’opposer à un tel don.”

Concrètement, 226 élèves de 5e primaire ont reçu un PC portable préalablement reconditionné et réinitialisé. “Ils pourront encore utiliser ce PC lors de leur sixième année primaire et puis, il leur appartiendra. Ils ne devront pas le rendre. Cette action est destinée à familiariser les enfants avec l’utilisation d’un PC. Ils seront encadrés par leurs instituteurs pour l’utiliser de manière optimale et éviter les dérives. Tout d’abord, ils ne l’utiliseront qu’à l’école mais pourraient ensuite le ramener à la maison sous conditions bien entendu.”

Particularité de cette action, elle s’est adressée à tous les réseaux d’enseignement et sur la petite dizaine d’écoles qui a répondu à l’appel lancé par la Ville, la moitié vient du réseau libre. “Outre toute conviction personnelle ou politique, cette action s’adresse aux Louviérois avec un L majuscule donc il n’était pas question de limiter l’accès au réseau communal.”