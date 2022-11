Sa fille droguée à son insu à La Louvière, elle veut plus de sécurité: "La Ville pourrait mettre en place des mesures lors de grands événements"

Angela Rosamilla est une maman solo louviéroise de deux enfants de 18 et 12 ans. En août dernier, sa fille avait été droguée à son insu lors d’une soirée à La Louvière-Plage. Ce mardi soir, lors du conseil communal, elle a interpellé le Collège. "Avec d’autres mamans inquiètes, nous nous questionnons sur les moyens que la commune pourrait mettre en œuvre pour prévenir de ce sentiment d’insécurité qui touche nos jeunes", a déclaré la Louviéroise. "Nous suggérons notamment une campagne toute boîte de prévention à ces agissements mais aussi la présence de stewards de rue lors de grands événements et une bonne collaboration entre ces derniers, la police et les hôpitaux. Tout cela pour permettre aux citoyens de se sentir plus en sécurité. J’ai reçu de nombreux témoignages de jeunes filles qui n’osent pas porter plainte à la police par crainte de ne pas être crues ou par peur de représailles. Et dans le cas de ma fille, elle a été renvoyée de l’hôpital à la police… "