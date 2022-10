La Louvière: un coup de pouce régional de 100.000 euros pour le projet de recyclerie

Concernant le bâtiment qui abritera le projet Revalo, il sera situé dans le zoning de Mon Gaveau à Strépy-Bracquegnies. "Pour pouvoir l’édifier, nous espérons également recevoir des subsides mais de la part des Fonds FEDER cette fois. Nous espérons pouvoir recevoir des nouvelles de leur part d’ici la fin de l’année, pour ce dossier comme pour d’autres, afin que nous puissions avancer. On n’attend plus que le GO de l’Europe!"

Revalo, c’est donc une recyclerie qui vise plusieurs objectifs sociaux, économiques et environnementaux non seulement en upcyclant des déchets destinés à la décharge mais aussi en facilitant la réinsertion professionnelle de ceux qui y travailleront. Le principe de cette recyclerie sera basé sur celle de Mons qui existe déjà depuis plusieurs années. "Trois formateurs seront engagés et encadreront des personnes pas ou peu qualifiées durant une période déterminée. Ils deviendront ainsi des valoristes c’est-à-dire des personnes formées pour transformer des déchets en objets de la vie de tous les jours. Une fois valorisés, les objets en question pourront être vendus."