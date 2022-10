Trivières : Comme un petit goût d'Italie dans la sandwicherie de Chris et Fiona

Ouvrir une sandwicherie de spécialités italiennes, une tavola calda dans la version originale, c'était une évidence pour Chris. "Cela fait longtemps que je suis en commerce à Trivières, j'ai notamment tenu pendant dix ans l'épicerie locale et j'avais une petite partie de mon commerce réservée aux spécialités italiennes. Mais il y a un an et demi, j'ai remis mon commerce. J'avais cela dit envie d'exploiter à fond ce créneau et c'est comme cela qu'est née la sandwicherie Chez Chris et Fiona. Depuis que je suis petit, ma maman cuisine à la maison toutes ces bonnes choses typiquement italiennes. Je baigne donc dedans depuis un bon moment et c'était comme une évidence de me lancer là-dedans."

Mais, alors que la crise énergétique bat son plein et qu'on sort à peine d'une crise sanitaire, était-ce le bon moment pour se lancer ? "Je suis de nature optimiste. Je ne pense pas vraiment aux mauvais côtés que pourrait me réserver l'avenir proche. L'important pour moi était de faire quelque chose qui me plaisait et surtout qui peut faire plaisir aux autres. Qui peut dire vers quoi on se dirige exactement ? Je vais continuer à prendre mes précautions. Il faut probablement être un peu fou pour ouvrir un commerce actuellement mais ça fait partie de l'aventure. On ne va pas s'arrêter de vivre à cause de la crise énergétique."

La tavola calda de Chris et Fiona ets ouverte du lundi au samedi dès 7h30 jusqu'à 17h sauf le mercredi et le samedi jusqu'à 14h30 à la rue du Quartier au Pont 6 à Trivières.

Plus d'infos sur la page Facebook de Chris et Fiona.