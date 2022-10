La Louvière : Xavier Papier (cdH+) voudrait le blocage des rémunérations des élus en 2023

Lors de la séance du conseil communal qui s'est tenue ce mardi, le conseiller communal Xavier Papier a proposé que les élus communaux renoncent à l'indexation de leurs rémunérations en 2023 afin de permettre à la Ville de faire des économies et de verser l'argent économisé à des associations caritatives. "Il s'agit d'un geste déjà effectué à d'autres niveaux de pouvoir", a précisé le conseiller de la liste cdH+. "C'est un geste politique mais pas symbolique car cela aurait du poids et cela rendrait les choses concrètes envers des associations qui luttent au quotidien contre la précarité et ce alors qu'on traverse cette crise énergétique tant bien que mal et que la situation va probablement s'empirer en 2023."