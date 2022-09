Freddy Tougaux après son départ du Grand Cactus : « Il y a toujours un regret » (vidéo)

Aujourd’hui, quelques mois après avoir quitté l’aventure du Grand Cactus, nourrissez-vous des regrets ?

Il y a toujours un regret de faire des choix. Parce qu’on a passé sept années merveilleuses dans Le Grand Cactus. Surtout au contact avec les gens dans les villages. Mon personnage a ce côté populaire, il est vraiment à sa place au milieu des gens. Et, au fur et à mesure, d’année en année, on était accueilli de plus en plus chaleureusement. Donc, oui, quitter un projet, c’est toujours une douleur. Cependant, là où on est content avec Antonio, donc Michel, le cameraman, c’est que c’était notre choix. Une décision qu’on a prise nous-mêmes et qu’on assume, quitte à ce que ce soit un "dommage" d’être parti. On avait vraiment la sensation de partir au bon moment, de ne pas faire la saison de trop. Pourtant, on pouvait encore faire le tour en Wallonie. Peut-être mieux vaut créer la sensation du dommage d’être parti trop tôt que "Oh, il était temps que vous partiez".

Là, en quoi consiste votre nouvelle vie ?

Désormais, on s’est libéré du temps. Parce que ce n’était pas toujours évident de préparer une séquence tous les quinze jours. Je vais enfin pouvoir me permettre de voir d’autres projets. Là, je termine tout ce qui a été entamé l’an dernier. Il ya pas mal de vidéos à réaliser, même du côté de la publicité. On est sur un truc avec Gruyère, en Suisse. Il y a l’appel du grand écran, on a tous envie au moins d’y toucher une fois.

Vous avez récolté plus de 4 millions de vues sur YouTube, avec votre hymne Ça va d’aller. Un nouvel hymne est-il en préparation pour la Coupe du monde ?

(Rires) Cette fameuse chanson a été un accident heureux, car c’est grâce à cela que tout a démarré. À l’époque, je ne m’attendais absolument pas à ce qu’il y ait plus de 20.000 vues. Or, il y en a quatre millions aujourd’hui, ce qui devient hallucinant. Je ne me considère pas comme un chanteur, il suffit de voir la vidéo pour s’en rendre compte. (Rires.) Par contre, j’adore chanter. J’ai fait plusieurs chansons derrière sans avoir l’espoir que ça cartonne comme Ça va d’aller, car tout était réuni pour que ça réussisse. La chanson et le message étaient simples et c’est tombé au bon moment, dans une période où on a besoin d’être reboosté. Peut-être qu’un nouveau truc viendra prochainement, une boutade musicale avec une amie humoriste.