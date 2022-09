Fabrice Murgia: "Avec Décrocher la lune, on a fait économiser aux Louviérois des séances de psy" (vidéo)

Fabrice Murgia était particulièrement content de l'émotion suscitée par le spectacle. "On a fait économiser beaucoup d'argent public mais aussi pour la sécurité sociale car on a dessiné beaucoup de sourires sur les visages donc on a allégé le calendrier des psys et je me dis que c'est beau de faire quelque chose comme ça, ensemble, de regarder vers une même direction et d'outrepasser un peu toutes les différences en décrochant la lune. Le but, c'était de faire d'une ville une équipe et je pense qu'on y est arrivé."

Mélanie Dumoulin, directrice de l'asbl Décrocher la lune et chef d'orchestre de l'ombre de cette édition 2022 était soulagée à la fin du spectacle. "Jusqu'au bout, on a eu des incertitudes concernant la météo mais finalement, tout s'est bien passé", nous a-t-elle expliqué. "On est revenu de loin car on a eu une dernière semaine compliquée durant laquelle la mise en place a été compliquée mais le résultat a vraiment dépassé toutes nos espérances. L'enthousiasme a ainsi pris le dessus sur le stress et, globalement, par rapport à l'ampleur du projet, on n'a connu que très peu de problème durant le spectacle."

Un spectacle qui, d'après les propres mots de Mélanie Dumoulin, "a pris un tournant" cette année en y impliquant les citoyens sur les trois scènes principales.

Rendez-vous en 2025 pour une autre édition de Décrocher la lune!