Paolo F., le chauffard de Strépy, se serait filmé au volant le matin du drame

Il y a six mois, en plein ramassage de carnaval de Strépy-Bracquegnies, six personnes perdaient la vie et une trentaine d’autres étaient blessées après avoir été percutées par le véhicule de Paolo F.. Aujourd’hui, l’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’établir les responsabilités du chauffard et de son passager. Un chauffard qui était un habitué des vitesses excessives et des comportements dangereux… Et qui se serait filmé au volant le matin du drame.