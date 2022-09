La maman de la petite Talya (8 ans) tuée par un Amstaff à Strépy bénéficie de la clémence du tribunal

Le drame avait secoué la région du Centre en juillet dernier. La nuit du 11 au 12 juillet 2021, cette femme avait laissé seule sa fille, âgée de huit ans, en compagnie de ses quatre chiens, dont deux de race American Staff. La petite fille avait été attaquée par les chiens et est décédée peu de temps après son admission à l'hôpital. Les faits ont eu lieu à Strépy-Bracquegnies. La maman s’était visiblement absentée quelques instants alors que quatre chiens se trouvaient dans l’habitation, située à Strépy-Bracquegnies. L’un d’eux, particulièrement agressif, avait été abattu sur les lieux. Le second Amstaff avait quant à lui été saisi et confié à la SPA de La Louvière.

Le tribunal a assorti la mesure de faveur de mesures probatoires. Enfin, il a prononcé une interdiction de détenir des chiens, peu importe la race.