La Louvière: pas de Coupe du Monde diffusée par la Ville

"Or, en cette période où de plus en plus de gens éprouvent des difficultés à payer leurs factures énergétiques et doivent limiter leur consommation, il nous semble irresponsable de mettre en place un pareil dispositif. De plus, cette organisation coûteuse ne serait pas cohérente avec les ambitions de la Ville qui se veut plus verte et plus éco-responsable."

Et à l’échevine de l’Environnement Nancy Castillo de renchérir: "Dans les conditions que nous vivons actuellement, il aurait été indécent d’organiser un tel événement à la fois pour la consommation énergétique de la commune mais aussi de celle des gens qui ont du mal à payer leurs factures et qui sont de plus en plus nombreux à venir vers nous pour demander de l’aide. À cela se rajoute le rapport humain de cet événement au Qatar qui ne correspond pas à nos valeurs."

En plus de cette décision, il se pourrait que d’autres solutions soient envisagées pour faire des économies d’énergie. "On est en pleine réflexion actuellement au sein du Collège afin de pouvoir réduire la facture énergétique à la fois des citoyens mais aussi de l’administration. Depuis quelques semaines déjà, mes services planchent sur des idées allant dans ce sens. Quand on réfléchit à la thématique d’économie d’énergie, on pense forcément à l’éclairage public mais je ne crois pas que c’est là-dessus qu’une administration peut faire des économies. Il me semble que d’autres pistes peuvent être envisagées mais encore une fois, les discussions sont en cours. "

Il n’y aura donc pas de diffusion sur écran géant des matches des Diables au Qatar mais la Ville enjoint la population à se rendre dans les établissements HoReCa pour les regarder.