La Louvière: un «capteur des logements» recherché pour aider à la réinsertion sociale

"Le capteur de logement analyse toutes les offres et sert d'intermédiaire entre les candidats locataires et les sociétés de logement." Le capteur de logement écume les annonces de logements et démarche pour convaincre les propriétaires de réserver leur logement à une personne en difficulté, et qui, seules, ont des difficultés à effectuer les démarches. "C'est une tâche un peu difficile. Il un rôle commercial et social. Il doit pouvoir convaincre, vendre son produit, tout en étant dans la compréhension" du public à qui il destine les logements.

L'initiative existe depuis 2015 à La Louvière et a déjà produit quelques effets. 228 logements ont été captés jusqu'à décembre 2021 et 153 ont été attribués. 58 logements ont par contre été perdus, dont 24 sont des "échecs", soit un conflit entre le locataire et le propriétaire ou une expulsion pour non paiement de loyer. Le parc locatif actuel du capteur de logement est de 94 logements. 257 personnes en tout ont été relogées, dont 86 enfants.

A l'avenir, le RSU La Louvière aimerait élargir son parc de logements captés pour y loger des personnes en "Housing First". Le "Housing First" ou logement d’abord est une méthode de travail social qui a débuté dans les années 90 aux États-Unis et qui, s’est développée dans de nombreux pays d’Europe. L'objectif est de viser l'insertion en logement des personnes sans-abri en commençant par le logement. De janvier à mi-juillet 2022, Housing First La Louvière a permis de remettre huit personnes en logement, a accompli 120 passages et maraudes et effectué 1269 interventions.