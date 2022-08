La Louvière: des volontaires recherchés pour participer à la Tournée Générale

La Tournée générale prendra place le 18 août à St-Vaast, le 19 à Trivières, le 20 à Maurage, le 21 à Strépy-Bracquegnies, le 22 à Houdeng-Goegnies, le 23 à Besonrieux et le 24 à Haine-St-Paul. Pour que les affrontements puissent se dérouler au mieux, quelques volontaires sont encore recherchés.

"Plusieurs rôles sont attribués aux citoyens", explique Mazarine, co-responsable de la participation citoyenne. "Certains citoyens sont chargés de créer leur baraque à jeux. D’autres les animent. Des ateliers théâtraux sont également mis en place par des citoyens. Enfin, certains constituent leurs équipes inter-quartiers. A quelques jours du lancement de l’événement, quelques participants manquent encore."

Concrètement, les participants devront être disponibles plusieurs soirs du 18 au 24 août pour participer à la série d’épreuves qui vont opposer les différents quartiers. Une réserve de 20 participants est constituée pour permettre de disposer de suffisamment de citoyens chaque soir. "Il y a un vrai but de compétition mais tout est assez fun et chouette", confie Hélène Fosselard, co-responsable de la participation citoyenne. "Toutes les épreuves ont un lien avec la lune. A la fin de l’événement, une remise des trophées récompensera les meilleurs quartiers."

Les volontaires souhaitant rejoindre l’équipe de leur quartier et en porter fièrement les couleurs tout au long de la compétition peuvent s’inscrire par mail à l’adresse: pcs@lalouviere.be. Il sera également possible de s’inscrire sur place à partir de 17h. L’ouverture du site des festivités se tiendra dès 18h et les épreuves commenceront ensuite à 19h. Le premier rendez-vous est prévu à Saint-Vaast le 18 août prochain.