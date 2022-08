Les Louviérois présents en nombre en rue pour encourager les coureurs du circuit Franco-Belge

Après le passage du Tour de France à Binche, du Tour de Wallonie au Roeulx et à Chapelle-lez-Herlaimont, c’était donc au tour de La Louvière de devenir terre de vélos dans la région du Centre, le temps d’une après-midi. Une nouvelle qui avait de quoi ravir les habitants. "Cela fait de nombreuses années que j’habite dans le quartier et c’est la première fois que j’ai la chance de voir passer les coureurs devant chez-moi", indique Antonio, habitant de La Louvière. "En plus, nous avons la chance de les voir passer à plusieurs reprises. On ne pouvait pas rêver mieux."

Antonio n’était pas le seul à descendre en rue pour applaudir les coureurs, tout un quartier était véritablement à la fête. "Nous sommes venus avec les enfants. C’est chouette pour eux de venir voir les coureurs passer juste devant eux", confie Céline. "Nous n’avions pas eu l’occasion de nous rendre aux autres rendez-vous cyclistes dans la région. La foule y était trop importante. Ici, c’est plus familial et convivial, nous avons donc saisi l’occasion."

Un peu plus loin, le village d’arrivée était encore relativement calme à quelques heures du final de la course. Une ambiance qui devrait monter d’un cran dans les prochaines heures voire minutes.

Pour rappel, les coureurs parcouraient 175 kilomètres entre Tournai et La Louvière pour cette 81e édition du circuit Franco-Belge. Plusieurs circuits d’environ 20 kilomètres étaient au programme dont un prenait place à La Louvière où les coureurs devaient réaliser cinq tours. L’année dernière, Fabio Jakobsen s’était imposé.