Drame de Strépy: la Chambre du Conseil requalifie les faits en meurtre

Pour rappel, deux trentenaires à bord d’une BMW avaient percuté un groupe de carnavalistes le 20 mars dernier vers 5h du matin à Strépy-Bracquegnies. Six personnes sont décédées et 37 autres ont été blessées suite à ce terrible drame. Le chauffeur, Paolo F., avait alors été placé sous mandat d’arrêt du chef d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.