« Vous avez vu tout ce qu’on a déjà ramassé? Si nous, on peut le faire. Tout le monde peut le faire! » , s’exclame Thaïs. Armés de gants et de sacs-poubelle, Grégoire, Genco, Kilian, Savana, Noémie et d’autres jeunes collectent avec détermination les détritus qui jonchent notamment les sentiers menant au centre commercial de La Louvière. Répartis en plusieurs groupes sur des lieux de passage, ils ramassent et trient cannettes, bouteilles, brosse à dents et autres objets divers jetés par des indélicats. « Les riverains les applaudissent, certains viennent leur apporter une boisson » , se réjouissent Logan, Giuseppe et Laurent, leurs éducateurs. Cette démarche citoyenne renverse tous les clichés. Les jeunes porteurs de déficience intellectuelle et/ou de problèmes du comportement se mobilisent pour améliorer la qualité de vie des habitants. Leurs actions de terrain concrètes prennent racine dans une démarche écoresponsable de grande ampleur portée par le SRJ (service résidentiel pour jeunes = internat) de l’institut médico-pédagogique René Thône de la Louvière. Quatre éducateurs motivés ont fondé, dès 2019, la « Green Side », une équipe ouverte à tout le personnel du service résidentiel de l’IMP. Leur objectif: sensibiliser adultes et jeunes à l’écologie en les impliquant dans diverses actions en lien avec leur avenir: tri des déchets, élaboration du potager, collation zéro déchet, produits cosmétiques et d’entretien naturels, compost, mare pédagogique… « Les enfants sont le moteur. Ils sont demandeurs pour tout, se réjouit Laurence Urbain, cheffe de groupe au SRJ et facilitatrice de la Green Side. Ils contribuent à ce que la Terre respire comme n’importe quel citoyen pourrait le faire. » Les sept unités de vie (maisons où résident les enfants) sont impliquées, en complémentarité des actions écologiques entreprises au sein de l’école.

"Il s’agit d’investir l’espace public par des actions altruistes inscrites dans la durée tout en démystifiant le handicap. Nous rêvons d’une société inclusive qui donne sa place à tout un chacun sans jugement de valeur" , précise Pierre Vanderslycken, chargé de projets.

Reconnaissance, soutien et matériel adéquat

La collaboration avec la Ville de La Louvière pourrait se renforcer. Si la conseillère Développement durable soutient déjà les actions vertes de l’institut, l’équipe de la Green Side aimerait l’autorisation de placer des panneaux de sensibilisation sur les zones assainies par les jeunes.

Enfin, l’équipe cherche à se doter d’équipements adéquats pour les sept unités de vie réparties dans la Louvière et à Bracquegnies: pinces, gants, salopette griffée "Green Side", autocollants de sensibilisation à destination de la population pour faciliter et mieux identifier cette activité citoyenne participative.

