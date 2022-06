Le vendredi, dès 19h, croqueurs d’âme et dessinateurs de portraits proposent gratuitement leurs services. Un groupe d’échassiers accueillera petits et grands. S’ensuivront la mise à l’honneur des nouveaux "Compagnons du Baudet", animations musicales country et concert du groupe "The Friends Orchestra" (cuivres et batterie).

Le samedi, dès 15h, jeux et animations pour enfants dans le mini village médiéval, dans la cour de l’école communale de Maurage. Grimage, château gonflable, jeux, bricolages. En parallèle, l’exposition "rues illustrées", réalisée par les élèves, sera à découvrir à la Maison citoyenne de Maurage, place de Maurage.

Une conférence gesticulée sur le climat sera également donnée: des informations scientifiques vulgarisées par un personnage clownesque. Dès 19h, concerts variés: groupe "Sparklight" (chansons françaises), groupes de rap de jeunes Louviérois, groupe "Anima Latina" (cover Lucio Battisti, Zucchero… chansons italiennes) et Éric Lupinetti (chanteur maurageois, reprises de Barry White, compositions personnelles…).

Lors des deux jours de fête, bar et petite restauration seront au rendez-vous. Les bouches sucrées pourront faire le plein de gourmandises au stand du Château Arc-en-Ciel. Un stand de la Ligue des Familles sera également présent, avec toute une série d’informations et des petites animations familiales.