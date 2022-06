Meurtre de Jacques Hermail: les meurtriers condamnés à 30 ans, 25 ans et 20 ans de prison

Gérard Dujardin, qui a passé une grande partie de la journée à boire avec Michaël, et qui a porté les premiers coups à Jacques Hermail, est condamné à une peine de 20 années de réclusion criminelle. La cour n’a retenu aucune circonstance atténuante.

Jymmi Durieux, qui était hébergé par la victime et qui est revenu sur la scène de crime pour appeler les secours, est condamné à une peine de 25 années de réclusion criminelle. La cour n’a pas non plus retenu de circonstance atténuante.

Jacques Hermail a été brûlé vif dans son appartement, rue des Carrelages, après avoir été aspergé d’un pétrole lampant.

Le 1er février 2020, Michaël et Gérard buvaient dans le centre de La Louvière quand ils ont croisé Jacques Hermail et Jymmi Durieux. Le premier hébergeait le second afin de lui permettre de voir sa fille, dont il s’était séparé de la maman.

En fin d’après-midi, les quatre hommes se sont retrouvés dans l’appartement de Jacques, à la rue des Carrelages, où une dispute a éclaté. Gérard a porté des coups à Jacques, imité par Michaël. Les coups ont provoqué des lésions crâniennes.

Michaël a ensuite déversé du pétrole lampant sur la tête de la victime et il a bouté le feu. Vers 21h00, les trois hommes sont ensuite partis manger des frites, dans un snack situé à moins d’un kilomètre de là. Ils ont abandonné Jacques chez lui.

Jymmi Durieux est revenu vers 22h30 et il a appelé les secours. Jacques Hermail est décédé dans l’ambulance à 23h45.

Dans leur verdict, les jurés ont retenu l’extrême gravité des faits, commis chez la victime, mais surtout l’agonie de la victime, qui a souffert durant une heure trente de ses blessures. Les douleurs ont été évaluées à dix, sur une échelle de un à dix, par le médecin légiste.