Meurtre de Jacques Hermail à La Louvière: Son le frère témoigne devant la cour

Jacques buvait, mais il craignait son frère, lequel tentait de limiter sa consommation d'alcool. "Quand on m'a annoncé son décès, je croyais que c'était à cause de la boisson. Ils m'ont pris le dernier frère qui me restait. Je me suis retrouvé seul. Maman est à la maison de retraite. Elle n'a pas vraiment réagi quand je lui ai annoncé la mort de Jacques. Nous n'en parlons pas."

Jacques allait parfois chez sa mère, avec d'autres personnes pour passer la nuit. Il avait entendu parler d'un "papy de Manage", qui est le surnom de Gérard Dujardin.

Jymmi Durieux a pris la parole après le témoignage pour déclarer qu'il était désolé de ne pas être intervenu plus vite.