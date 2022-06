Les geeks attendus au LouvExpo le 3 juillet prochain pour la première édition du Geek Nation

Les cosplays et jeux vidéo seront à l’honneur à La Louvière où le LouvExpo va accueillir sa première édition de Geek Nation. Activités inédites, challenges, défis et concours de cosplay seront notamment au rendez-vous. Il sera évidemment possible de s’affronter sur les consoles de jeu, ancienne et nouvelle génération, présentes pour l’occasion. Le rendez-vous est fixé au 3 juillet prochain.