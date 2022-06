Les espaces publics du quartier du Bois du Luc à La Louvière devraient être redynamisés

Le quartier du Bois du Luc au cœur de nombreux projets à La Louvière où les différents acteurs locaux, à savoir la Ville, le CPAS mais également l’AwAP et le musée de la Mine et du Développement Durable, ont déposé un dossier de redynamisation des espaces publics du quartier du Bois du Luc dans le cadre de l’appel à projets FEDER. S’ils sont retenus, ces projets répondront à des enjeux majeurs en termes de développement touristique, de mobilité, de gestion des ressources et de développement économique et social.