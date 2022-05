L’environnement mis à l’honneur à La Louvière le 4 juin prochain

La biodiversité sera mise à l’honneur à La Louvière le 4 juin prochain à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement. Promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, cette Journée de l'environnement soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. A La Louvière, elle sera célébrée le samedi 4 juin de 10h à 16h à la Maison de Quartier de La Croyère et abordera les thématiques de la biodiversité, du zéro déchet et de l'énergie/climat. Des stands zéro déchet et énergie/climat seront mis en place tout au long de l’événement. Il sera également possible de créer des accessoires zéro déchet. Des balades prendront ensuite place à 13h permettant aux participants de partir à la découverte de la biodiversité louviéroise. Dès 13h également, des ateliers de construction d’hôtels à insectes en bois de récupération seront organisés.