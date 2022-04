La Louvière: les patients du CHU Tivoli invités à faire part de leurs expériences de soins

C’est incontestablement un plus pour les patients et leurs proches. Afin de les intégrer plus personnellement dans leur parcours de soins et d’entendre ce qu’ils ont à en dire, le CHU Tivoli a l’intention de mettre sur pied un comité patient-famille. L’appel aux volontaires vient d’être lancé afin de le constituer le plus rapidement possible. Les demandes de renseignements et les inscriptions peuvent être adressées via une adresse e-mail, djanssen@chu-tivoli.be .