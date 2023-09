La ministre de l’Intérieur peu rassurante sur l’avenir de l’académie de police de Jurbise : “les formations continues ne sont plus subsidiées”

”La diversité des missions menées par nos policiers de même que celle des situations qu’ils sont amenés à rencontrer tout au long de leur carrière est énorme. Pour y faire face, nos policières et policiers doivent pouvoir compter sur une formation de base et continuée adéquate. Par la presse, j’ai cependant appris que les subsides fédéraux aux Académies de police auraient été sévèrement rabotés. Ainsi, en 2022, l’Académie de police de Jurbise n’aurait reçu que 112 000 euros sur les 398 000 euros prévus pour les formations continuées. Soit 286 000 € en moins en 2022 sur le budget total, ce qui représente 71 % de moins alors que les formations de 2022 ont effectivement été données. Il en serait de même pour l’année budgétaire 2023: le montant des subsides a également été revu à la baisse. L’académie de Jurbise ne recevrait ainsi que 40 000 euros à la place de 110 000 euros”, rappelle Eric Thiébaut avant de poursuivre.

”Alors que 50 % du coût des formations sont à charge des académies et que 50 % sont subsidiés par le Fédéral, force est de constater que les 10 académies de police du pays pourraient dans les faits être amenées suppléer aux subsides fédéraux si l’on veut garantir la formation de nos policiers. J’ai demandé à la ministre de me confirmer ces chiffres pour les années 2022 et 2023 qui traduisent une diminution des subsides fédéraux à l’Académie de police de Jurbise. Je me suis également demandé si elle pouvait m’indiquer ce qu’il en est pour ces mêmes années pour les autres Académies ? Comment explique-t-elle ces diminutions de subsides ? Un rattrapage est-il prévu ? Comment, au regard de ces diminutions assurer la formation de base et continuée de nos policiers alors que le nombre d’engagements est en hausse ? Quelles solutions structurelles compte-t-elle prendre pour assurer le financement par le Fédéral des formations de base et continuées de nos agents de police alors qu’il s’agit, évidemment, d’un élément capital au regard de leurs missions ?”, se questionne-t-il.

Les formations continues pas subsidiées

La ministre qui indique qu’elle continue de verser des subventions aux académies de police si ce n’est pour les formations continues. “Depuis 2017, le budget disponible pour les subsides n’a plus été indexé alors que cette indexation est légalement prévue sur la base de l’arrêté royal du 28 février 2002. Par ailleurs, depuis 2021, j’ai octroyé, dans le but de recruter 1 600 aspirants, des crédits supplémentaires par le biais de l’enveloppe “nouvelles politiques”. Au même titre, en 2023, 2 131 000 euros ont été octroyés pour augmenter le budget du subside aux écoles de police. Depuis 2022, les formations de base agents de police, inspecteurs et inspecteurs principaux sont payées intégralement. Les formations fonctionnelles sont quant à elles subsidiées sur la base d’un pourcentage de réduction. Par contre, les formations continues et les épreuves de sélection ne peuvent plus être subsidiées”, répond-elle.

Une réponse qui confirme bel et bien les craintes du député provincial, Pascal Lafosse…