Les formations de l’académie de police de Jurbise finalement pas subsidiées par le Fédéral… alors qu’elles ont déjà été données

La situation de l’académie de police de Jurbise, ainsi que celle des neuf autres académies du pays, est donc préoccupante. “Les subsides de 2022 pour l’académie de police de Jurbise, intervenant pour la formation policière, ne seront pas versés entièrement. Les formations de base ont bien été financées mais pas les formations continuées”, indique Pascal Lafosse. “En juin 2023, quand nous devions recevoir le solde du subside de 2022, un déficit de 2,7 millions d’euros a été annoncé par la police fédérale. Déficit qui, à en croire certaines informations, serait plus important encore. Suite à cela, le solde de 285 000 ne nous a pas été versé alors que les formations, elles, ont bien été données. Pour cette année, aucun budget supplémentaire n’a été mis en place alors que le déficit est toujours bien présent. Le montant du subside pour les formations continuées est donc à la baisse de 38 % cette année pour ne s’élever qu’à 40 000 euros au lieu des 110 000 normalement prévus.”

Au-delà des financements des académies de police, le préjudice se fait également ressentir sur les apprentis policiers. Alors que les candidats qui avaient réussi toutes les épreuves de sélection intégraient directement l’école de police pour suivre une formation de base, ils sont désormais reversés dans une réserve de recrutement. Ils doivent donc, d’eux-mêmes, postuler dans une unité policière en fonction des disponibilités avant de pouvoir être engagés à l’académie.

Peu de postes libres

”Plus ou moins 100 lauréats attendent d’être engagés. Cependant, les budgets des zones de police sont de plus en plus restreints. Les places libres se font rares et, donc, l’accès aux formations est de plus en plus difficile pour les aspirants policiers. Cela se ressent directement dans le nombre de candidats qui passe de 90 auparavant à 30 désormais au sein de l’académie de police de Jurbise. Une tendance qui se confirme d’ailleurs dans les autres académies de police du pays. L’État fédéral voulait former 1 500 policiers par an mais nous en sommes très loin”, explique Pascal Lafosse.

Avant le changement de procédure, entre 1 200 et 1 300 policiers étaient formés chaque année soit légèrement moins que les ambitions du fédéral. Les provinces se posent dès lors de nombreuses questions. “Nous avons l’impression que la très mauvaise situation financière de la police fédérale va se répercuter sur les zones de police qui vont éponger ce déficit. Cela ressemble donc à une régionalisation déguisée, réalisée sans faire appel à une réforme de l’état”, constate Pascal Lafosse. “Trop c’est trop, il faudrait quand même que l’État assume ce qu’elle doit assumer en mettant un budget en place pour cela. Si cela continue comme ça, les Provinces vont devoir assurer le financement des zones de secours et de la police alors que les budgets ne le permettent pas.”

La ministre Verlinden reste muette

Habituellement, pour former ses policiers, la Province de Hainaut participait financièrement à hauteur d’environ 50 % des coûts, le reste étant assumé par le fédéral. Avec la situation financière actuelle de la police fédérale, le rapport de force est tout autre. “Des discussions doivent avoir lieu pour trouver une solution à la situation actuelle. Nous avons, en ce sens, contacté la ministre de l’Intérieur à plusieurs reprises. Nous n’avons cependant jamais eu de réponse”, conclut Pascal Lafosse qui espère que cette mise en lumière de la situation des académies de police à travers la presse permettra de faire bouger les choses.