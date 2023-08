Des cartables et plumiers vides pour la rentrée scolaire : “mon fils ne comprend pas pourquoi on ne les remplit pas”, regrette Jacqueline Galant

D’ici quelques jours, à l’instar de milliers d’enfants, Moïse effectuera sa rentrée en première année primaire. Une étape importante pour le fils de Jacqueline Galant, qu’il a cependant un peu de mal à appréhender, et pour cause : l’heure n’est pas tout à fait aux préparatifs. Cette année, c’est en effet avec un cartable et un plumier vides que les enfants de première et de deuxième années primaires effectueront leur rentrée.