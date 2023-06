Jurbise : une piscine privée s’apprête à ouvrir ses portes

”À un moment, je me suis simplement demandé pourquoi je n’ouvrais pas ma propre infrastructure”, explique-t-il. “J’y ai beaucoup réfléchi et j’ai décidé de me lancer en 2020, juste avant la pandémie du covid-19.” Un imprévu qui a chamboulé les plans du nouvel entrepreneur, qui a malgré tout maintenu son cap.

Apprendre à nager, une question de sécurité

”Alors qu’avant la crise, les banques étaient très enthousiastes, elles se sont montrées soudainement frileuses. Ça n’a pas été simple mais aujourd’hui, on touche au but ! Je m’en réjouis d’autant plus que nous, adultes, on n’en a pas forcément pris conscience mais la majorité des enfants qui terminent leur cursus primaire ne savent pas nager car ils n’ont pas eu l’occasion d’apprendre via l’école.”

On sait pourtant à quel point savoir nager est primordial. “Au-delà de pratiquer un sport, c’est une question de sécurité. C’est un apprentissage qui doit passer avant le reste, avant a même de choisir une autre discipline.” Concrètement, François Demets entend s’entourer de professionnels pour proposer plusieurs activités. Des cours de natation bien sûr, en groupe et en cours individuels, mais pas seulement.

”Il y aura des cours de bébé nageurs, proposés par une sage-femme diplômée, des cours d’aquafitness proposés par une ancienne collègue ou encore des séances de relaxations aqua-sonore.” La piscine a une superficie de cinq mètres sur 10, pour une profondeur d’1,3 mètre. Six vestiaires, également accessibles aux personnes à mobilité réduite, et un parking privatif ont ou vont être aménagés pour la clientèle.

Il faudra compter entre 12 et 16 euros pour un cours de natation collectif (entre 45 minutes et une heure) ou privé (20 minutes). Des stages seront par ailleurs déjà organisés cet été. Quelques places sont encore disponibles. Les réservations sont possibles via la page Facebook “Piscine Objectif Bleu”. Compte tenu de l’engouement que suscite ce nouveau projet en pleine campagne jurbisienne, mieux vaut cependant ne pas traîner.