Un escape game culinaire développé à Jurbise : il faudra résoudre les énigmes pour profiter du menu !

”Nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’un tout nouveau concept d’escape game culinaire qui mettra les compétences de résolution de problème des participants à l’épreuve, tout en proposant une expérience culinaire unique en son genre”, précise Xavier Jockmans, chef à domicile et fondateur de #Adoptyourchef.

#Adoptyourchef lance un escape game culinaire. ©D.R.

Les participants devront en fait résoudre des énigmes et réussir différentes épreuves pour débloquer chaque étape de leur repas trois services. “Dans un cadre élégant et intime, les joueurs devront œuvrer ensemble, en équipe, pour découvrir les indices cachés autour de la salle et de la cuisine, et les utiliser pour débloquer les prochaines étapes de leur repas." Le jeu sera animé par un chef professionnel mais également par un maître du jeu, présent pour aider les joueurs.

”Les participants devront également utiliser leurs cinq sens pour résoudre les énigmes. La vue pour déceler ce qui ne va pas avec la table dressée, trouver les indices cachés ou utiliser l’application développée pour l’occasion ; le toucher pour devenir ce qui se cache dans ce qui ne peut être vu ; le goût pour devenir les ingrédients d’une recette, l’épice cachée dans un cocktail un peu spécial ; l’ouïe pour faire le tri dans les informations fournies ; l’odorat… Parce que ça sent bon l’amusement et le fun !”

Convaincu sur les joueurs vivront et apprécieront l’expérience, Xavier Jockmans se dit ravi de lancer ce nouveau concept d’escape game culinaire. “Nos premiers essais sont plus qu’enthousiastes et quelques clients ont déjà pu bénéficier de notre produit. La communication sur nos réseaux engendre, là aussi, de l’intérêt. Plusieurs demandes d’informations montrent l’attrait du concept.”

Notons que le jeu est accessible aux particuliers mais également aux entreprises. “Une personnalisation du jeu reste possible, même si sa base reste identique.” Teambuilding, enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille, anniversaire, repas entre amis ou en famille,… Les occasions ne manquent pas. Et d’autres scénarios sont d’ores et déjà en préparation.