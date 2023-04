Une seconde édition pour le semi-marathon de Jurbise

Une distance de cinq ou de 10 kilomètres sera proposée. Et parce que le sport se pratique dès le plus jeune âge, les enfants âgés entre cinq et 13 ans pourront quant à eux participer au Kids-Run, dont le départ sera donné à 9 heures. “La première édition de l’événement avait rencontré un joli succès, nous espérons évidemment faire tout aussi bien ou mieux”, confirme Jacqueline Galant, bourgmestre.

”Les parcours proposés passeront dans la campagne jurbisienne. C’est une belle façon d’allier pratique du sport et découverte de la commune. Nous nous revendiquons commune sportive, nous voulons conserver cette spécificité, d’autant que la course à pied a connu un regain d’intérêt lors de la crise sanitaire. Il est important d’encourager les gens à maintenir les bonnes habitudes adoptées pendant les confinements, notamment en proposant ce genre d’événement.”

La bourgmestre s’était elle-même (re) mise au jogging, participant même à quelques courses d’envergure. Prendra-t-elle le départ du semi-marathon dans sa propre commune ? “Pourquoi pas, mais il faudrait que je me réentraine”, annonce-t-elle. https://chronolap.ledossard.com/inscription/index.php?id=1810