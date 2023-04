Pompiers, policiers, ambulanciers,… Ces métiers se dévoilent aux portes ouvertes de l’IPFH

”Elles sont en principe organisées chaque année mais avec la crise sanitaire, nous avons dû nous adapter”, explique Barbara Maton pour l’IPFH. “L’an dernier, nous avions davantage mis le focus sur l’académie de police et nous avions opté pour une journée sous forme de webinaire car trop de restrictions étaient encore en vigueur.” C’est donc la première fois que l’événement sera réorganisé “normalement.”

Les trois métiers seront représentés et les participants pourront échanger avec différents intervenants issus des zones de police et de secours, de la police fédérale ou encore d’écoles proposant les options “métier de la défense, de la prévention et de la sécurité.” Plusieurs démonstrations et ateliers (extinction de feu, exercice de désincarcération, manipulation de lances incendie, sauvetage de sauveteurs, voiture tonneau, réanimation cardiopulmonaire et désobstruction… Sous option, la cavalerie et l’autopompe de la police sont également annoncées.

”Pour chaque filière, les candidats obtiendront des informations quant à la formation nécessaire et auront la possibilité de s’entretenir avec des apprenants ou des formateurs. Notre rôle n’est pas de recruter : cette mission revient aux zones de police, aux zones de secours. Elles nous envoient en revanche les candidats pour qu’ils intègrent les formations.” Des formations qui séduisent de plus en plus de monde.

Lors du dernier salon SIEP organisé à Mons, les candidats étaient plus nombreux qu’à l’accoutumée. “On a constaté qu’il y avait une réelle envie de se tourner vers ce genre de métier. Les candidats n’ont pas toujours d’idée précise, ils veulent simplement “se mettre à disposition” des autres. En fonction des présentations proposées, ils optent plutôt pour les pompiers, la police ou le secourisme.”

Et de poursuivre : “On assiste aussi à un engouement plus important des filles, notamment pour les zones de secours”, souligne Barbara Maton. On rappellera qu’aucune condition particulière n’est requise pour se tourner vers ces métiers, si ce n’est être âgé de 18 ans, disposer du permis de conduire… Et réussir les examens permettant l’accès à la formation.