Jurbise : débat sans langue de bois entre Bouchez et Francken

Taux d’emploi, éducation et enseignement, sécurité sociale, programme électoral et communautarisme sont quelques-uns des thèmes abordés dans les grandes lignes devant une salle comble. Plus de 400 citoyens (et quelques membres MR de la région) avaient répondu à l’invitation. Pas question ici de distribuer les points – bien quelques punchlines aient été échangées en cours de soirée -, le ton est plus que cordial entre les deux hommes.

Plus de 400 personnes ont pris part au débat opposant Bouchez à Francken. ©E.B.

”Le débat était très démocratique, très correct. Je me suis bien amusé”, soulignait Théo Francken à l’issue de l’événement. “Je comprends très bien la position du MR, de Georges-Louis Bouchez. Mais j’espère une plus grande ouverture d’esprit à l’avenir vis-à-vis de la N-VA et de nos exigences communautaires. J’ai l’impression que dans la salle, certains citoyens ont mieux compris nos exigences et veulent un compromis correct, honnête pour tout le monde. C’est un souhait partagé.”

Le bilan est tout aussi positif du côté de Georges-Louis Bouchez. “C’était un excellent débat, qui a mis en exergue les points de convergence et de divergence, exposés de façon calme et démocratique. C’est la preuve que l’on peut apprécier quelqu’un sans pour autant être d’accord sur tout. Je pense qu’au terme de la soirée, les gens profitent de plus de lisibilité quant aux enjeux à venir.”

Sur les questions de l’emploi, de la sécurité sociale ou encore de la migration, les deux hommes partagent globalement les mêmes points de vue. “De ce fait, il est particulier de constater qu’un parti (le MR, NdlR) est dans la majorité et l’autre dans la minorité (la N-VA, NdlR). La réflexion devra se poser de savoir quoi faire à l’avenir. La N-VA estime-t-elle que son programme communautaire doit l’emporter sur tout le reste ? Je reste persuadé que ce reste, justement, est plus important afin de pouvoir répondre dès maintenant aux problèmes des citoyens.”

Sans aucune modération, les citoyens ont pu questionner les deux hommes politiques, qui se sont volontiers prêtés au jeu des questions-réponses. “Je souhaitais vraiment un débat sans langue de bois, afin de permettre aux citoyens de se faire leurs propres opinions. Nombreux sont ceux qui ont des a priori sur la personnalité de Théo Francken. Ils ont pu en découvrir plus sur l’homme et son programme et passer, peut-être, au-delà de ce que les médias en disent.”

Avec plus de 400 personnes dans la salle et aucun débordement à déplorer, la bourgmestre peut donc s’estimer satisfaite de la tenue d’un événement qui faisait polémique avant même sa tenue.