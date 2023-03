Jurbise : le débat se prépare entre Georges-Louis Bouchez et Théo Francken

“Georges-Louis et Théo sont reconnus pour leur capacité à débattre et à défendre leurs idées”, souligne la députée-bourgmestre. “Je pense qu’il est primordial, en démocratie, de pouvoir entendre tout le monde, de laisser chacun s’exprimer librement. J’avais déjà voulu inviter Théo Francken à Jurbise mais des événements malheureux nous avaient contraints à repousser sa venue. Ce n’est pourtant pas en muselant un parti qu’on l’écarte du jeu politique. ”

Bien consciente que les deux personnalités invitées peuvent être clivantes, la bourgmestre reste convaincue que l’échange sera de qualité. “Je suis profondément royaliste et attachée à la Belgique. Je trouve intéressant de confronter les positions, de voir quelle vision peut avoir un élu flamand sur la question. ” À l’approche du bicentenaire de la Belgique, certains évoquent en effet une septième réforme de l’État.

D’autres estiment même que la Flandre et la Wallonie sont deux démocraties antagonistes. Dans ce contexte incertain, de nombreux Belges restent attachés à l’unité de leur pays. Quel avenir pour les 200 ans de la Belgique ? Le dialogue entre Flamands et Wallons est-il rompu ? La Wallonie ralentit-elle la Flandre dans son développement ? Confédéralisme ou refédéralisations, quel modèle étatique pour réduire les structures toujours trop nombreuses ? Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées ce jeudi.

“Je suis persuadé qu’il y aura de nombreuses convergences de points de vue”, précise de son côté Georges-Louis Bouchez. “De mon expérience, je pense que l’on peut dire que le clivage s’illustre surtout entre gauche et droite, et non entre Wallons et Flamands. ” Le président du MR entend-t-il se préparer ardemment à ce débat ? Pas spécialement. “Je connais mes convictions, celles de mon parti. Nous défendons un projet de société très clair, je n’ai pas besoin de me préparer à cela. ”

Et s’il sait que la venue de Théo Francken pourrait susciter quelques réactions, il se dit tout à fait serein. “Je n’ai aucune crainte quant au bon déroulement de la soirée. L’irrespect et l’intolérance viennent souvent des mêmes personnes ou entités, celles-là mêmes qui n’acceptent pas que nous ne puissions pas penser comme elles. ” Un débat de fond, direct et sans langue de bois, voilà ce que promet l’élu montois.

Le rendez-vous est donné ce jeudi dès 19 h 30 à la salle Jacques Galant, à Jurbise. Les inscriptions sont souhaitables via event@mr.be. Quelque 300 personnes sont attendues.