Une seule conseillère pour représenter le groupe Alternative lors du conseil, de quoi se poser des questions ? “Le groupe est soudé”

“Bien que nous ne soyons pas tous de même opinion politique à la base, une excellente harmonie règne au sein de notre groupe “Alternative” ”, confie Joël Delhaye. “Lors du dernier conseil communal, nous n’étions que deux et pour cause, un conseiller a été retenu au travail et une autre était en vacances. Pour ma part, j’ai quitté le conseil suite au refus d’ajouter à l’ordre du jour une motion de soutien au master en médecine à l’UMons. Les absences s’expliquent donc par un calendrier peu favorable à la tenue d’un conseil communal. La majorité comptait d’ailleurs de nombreux absents également. ”

La raison de son départ est donc claire : il n’a pas apprécié que le vote de la motion ne soit pas réalisé. Une décision qui lui reste d’ailleurs encore en travers de la gorge. “Nous avons voté une motion de soutien à Olivier Vandecasteele. Motion que nous avons votée volontiers à la vue la situation mais elle ne concernait pas plus la commune que celle pour militer en faveur du master en médecine bien au contraire. La pénurie de médecin ne touche pas vraiment la commune pour l’instant mais le vieillissement des médecins est bien réel. Les intérêts d’un master en médecine dans la région sont donc énormes”, explique-t-il.

L’harmonie règne donc dans le groupe Alternative. On ne peut toutefois pas en dire autant de l’ambiance au sein des différents conseils communaux. Alors que la bourgmestre, Jacqueline Galant (LB) avait déclaré que l’opposition ne posait jamais de questions lors des séances, apportant pour preuve que le dernier conseil n’a duré que quelques minutes, la réalité est toute autre d’après les principaux concernés.

“En 2022, notre groupe a interpellé la majorité sur de nombreux sujets comme, par exemple, la présence de champignons dans la crèche d’Erbisoeul, la nécessité d’un plan de mobilité dans le quartier de la gare, les projets immobiliers Réal Estate sur la route d’Ath et d’usine de recyclage de batteries à Ghlin et conséquences pour Jurbise ou sur les dégâts occasionnés par les sangliers”, poursuit Joël Delhaye.

Bref le groupe Alternative vit bien et est encore bien décidé à se mêler aux débats des conseils communaux. Les quatre conseillers communaux du groupe Alternative ont d’ailleurs tous confié être soudé au sein du parti et vouloir continuer à se faire entendre.