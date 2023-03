Une motion concernant le master en médecine à l’UMons retiré de l’ordre du jour à Jurbise : “cela ne dépend pas de la commune”

“Cette Motion visait à sensibiliser les membres du Parlement et du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’importance de cette offre élargie. Elle permettrait d’améliorer l’accessibilité aux formations universitaires en médecine pour les jeunes de la région, actuellement obligés de payer un kot à Bruxelles ou Liège pour se former. Notre région pourrait également être mieux armée pour faire face à la pénurie de généralistes et lutter contre les graves inégalités sociales de santé dont souffre la population hainuyère et les conséquences du vieillissement”, indique Joël Delhaye (Alternative).

Alors que le conseiller communal estime que cette décision est “une nouvelle démonstration du peu de solidarité dont fait preuve la majorité libérale”, la réalité est tout autre selon la majorité.

“Le point a été retiré de l’ordre du jour puisqu’il ne dépend pas du pouvoir communal”, confie Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise (LB). “Cette motion ne concerne en rien Jurbise. Si l’opposition veut participer aux débats sur le sujet, je l’invite à s’inscrire sur les listes régionales et fédérales pour débattre des points qui concernent ces niveaux de pouvoir. Au niveau communal, je remarque d’ailleurs que l’opposition ne pose jamais la moindre question. Sans doute que tout est parfait à Jurbise. ”

Il faudra donc attendre l’issue des débats au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour savoir s’il y aura un master en médecine à l’UMons ou pas. En attendant, la député-bourgmestre, Jacqueline Galant, rappelle que d’autres masters devraient être organisés dont un en droit. “Je trouve dommage que nous ne parlions jamais du master en Droit qui pourrait voir le jour à l’UMons. Contrairement à celui en Médecine, il n’est pas contingenté et pourrait avoir un impact positif sur la région. Sur 57 agréments à mettre en place dans les différentes écoles de la région, seuls deux ne pourraient pas voir le jour, ceux des masters en Médecine à l’UMons et l’UNamur. Le problème est qu’ils sont tous liés. Je crains donc qu’aucun ne soit octroyé si les débats concernant les deux masters en question ne trouvent pas d’issue favorable”, conclut Jacqueline Galant.

L’avenir de ce potentiel Master en Médecine pourrait bien être décidé dans les prochains jours. Patience donc…