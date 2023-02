L’offre de transport en commun trop faible à Jurbise : “toutes les communes rurales devraient faire front”

“Ce n’est pas nouveau, nous sommes conscients qu’il y a un déficit d’offre de transport en commun à Jurbise comme ailleurs”, souligne Jacqueline Galant (Liste de la bourgmestre). “On a cependant la chance d’avoir une gare relativement bien desservie. La difficulté, c’est au niveau de l’offre de bus. Nous avions un temps proposé une navette pour acheminer la population vers la gare mais le succès n’était pas au rendez-vous. Nous n’avions qu’une seule navette pour l’entité et certaines personnes devaient quitter trop tôt leur domicile. ”

Trop cher et sous-utilisé, le service a été abandonné. “On sollicite régulièrement les TEC afin de renforcer l’offre de bus, qui reste pour ainsi dire inexistante dans les campagnes alors qu’elle est régulièrement renforcée en zone urbaine. Pour que les gens abandonnent la voiture, il faut des alternatives. La commune ne peut pas se substituer aux missions des TEC et investir pour acheter des bus, engager des chauffeurs.”

Et de poursuivre : “on a déjà investi sur fonds propres pour aménager le parking de la gare de Jurbise. On propose un taxi senior chaque jour de la semaine afin que les personnes âgées gardent leur autonomie. On effectue un ramassage scolaire. On peut difficilement faire plus. ” Pour la députée-bourgmestre, toutes les communes rurales devraient faire front pour obtenir des améliorations. “Je ne sais pas combien de fois j’ai déjà interpellé les autorités compétentes à ce propos mais il est clair que je n’ai pas été entendue.”

Du côté des TEC, on confirme que l’offre est limitée dans l’entité de Jurbise. “La fréquence est plutôt faible. Il y a une douzaine de bus par jour mais tous ne desservent pas la gare ou ne font pas la totalité des trajets”, explique Audrey Lepape, porte-parole pour les TEC Hainaut. “Ce ne sont cependant pas les TEC qui tranchent l’évolution de l’offre de transport. C’est l’Autorité Organisatrice de Transport (AOT) qui en est chargée. ”

À ce stade, un constat prime : le bus doit être complémentaire à l’offre de train. Entre Jurbise et Mons, l’offre ferroviaire existe. Conséquence, la nécessité de mettre des bus sur les routes n’est pas forcément justifiée. “L’AOT définit la stratégie à adopter en termes de transport public : quand créer une ligne, quels sont les flux de déplacement à créer entre communes,… De notre côté, on intervient sur l’aspect opérationnel : arrêts, trajectoires, etc.”

À Jurbise, si rien n’est prévu dans l’immédiat, on nous confirme que l’offre pourrait être revue “à moyen terme. ” “Le travail de refonte de l’offre est en cours mais ça prend du temps ; on ne peut pas intervenir partout en même temps en Wallonie. Ce sera donc étalé sur la prochaine décennie.” La porte-parole ajoute encore qu’à raison de deux fois par an, les communes sont invitées à participer aux réunions de l’Organe de Consultation de Bassin de Mobilité (OCBM).

“C’est typiquement le lieu et le moment pour s’exprimer et formuler des demandes”, conclut Audrey Lepape. Certaines communes concernées par une offre de transport en commun trop faible ne saisiraient cependant pas nécessairement cette possibilité.