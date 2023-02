L’École du feu du Hainaut choisie pour développer des formations à distance à destination des zones de secours

La première est installée au sein de l’École du feu de la province du Limbourg, la seconde l’est du côté de Jurbise, à l’École du feu de la province de Hainaut. Au Nord comme au Sud du pays, leurs missions s’apparentent à la conception de modules de formation à distance et à l’accompagnement de différentes partenaires (écoles du feu, zones de secours, etc.). “Nous avons une solide expérience qui s’étoffe depuis 2016 et qui a été renforcée pendant la pandémie”, explique Pascal Lafosse (PS), député provincial.

“C’est précisément cette expérience qui a fait la différence et qui nous a permis d’être sélectionnés pour ce projet majeur. Une convention est établie pour une période de quatre ans, au cours desquelles les cellules s’attacheront à déterminer dans quelle mesure l’e-learning peut être intégré dans des formations de base et continue, et en quoi il pourrait constituer une alternative viable à certaines problématiques.”

Et notamment la formation des pompiers volontaires, qui manquent cruellement au sein des zones de secours du fait de l’investissement que la formation représente. “Elle s’étale sur trois années et est notamment dispensée les samedis. Une formation à distance, complémentaire évidemment avec la formation en présentiel, pourrait être un plus pour ces candidats volontaires.” Les outils créés par les TICE seront partagés avec l’ensemble des écoles du feu afin que chacune puisse disposer des mêmes moyens et des mêmes possibilités.

Dans le cadre de ce projet, quatre personnes ont été engagées : un responsable techno-pédagogue, un expert multimédia, des experts de contenu, un assistant administratif, le tout managé par un gestionnaire de projet “Il a fallu trouver des profils assez spécifiques, ça a pris un peu de temps”, souligne Julie Lauwers, technopédagogue EPFH et coordinatrice pour la Cellule TICE. “Le contenu sera donc disponible pour toutes les écoles du feu belges, qu’elles soient francophones ou néerlandophones. On part principalement sur du contenu théorique, avec de la révision de compétences avant la mise en pratique en présentiel.”

Citons par exemple le module “terror awareness”, déjà disponible et proposé au personnel pompier qui se spécialise dans le domaine du TECC (Tactical Emergency Casuality Care), c’est-à-dire dans les premiers secours à apporter en situation à hauts risques (attentats, fusillades, agressions diverses). “On travaille sur base de textes, de vidéos, de quiz,… Il est possible de miser sur quelque chose d’assez interactif, même à distance.”

Au total, près d’1,5 million d’euros a été accordé par le SPF à l’École du feu de la province de Hainaut. Le même montant a été accordé du côté flamand. La convention fédérale est prévue pour une période de quatre ans mais pourrait être renouvelée si le projet donne satisfaction.