Gilles Olivier, seul musher belge sur « La Grande Odyssée » (photos et vidéo)

Et Gilles Olivier, 30 ans, de Tubize, est toujours sous le coup de l’émotion. Seul Belge de la compétition (et le deuxième depuis le lancement de la course), il y participait pour la toute première fois. "Un truc de dingue, résume le musher qui concourt habituellement en catégorie sprint (maximum 10 km) où il a d’ailleurs décroché trois fois le titre de champion du monde. Ici, c’est de la mid-distance il faut se préparer davantage. J’avais envie de tenter l’expérience car la Grande Odyssée, c’est pour moi une course mythique, que j’allais voir avec mes parents, quand j’étais petit. J’en garde des images magiques."

Trois jours pour se « tester »

À cause de son boulot prenant (il est boulanger), il n’était pas possible pour lui de vivre les 11 étapes. "Et puis je voulais d’abord voir où je me situais. J’ai donc concouru dans la catégorie Trophée 2 qui dure trois jours et qui est️ uniquement réservée aux chiens nordiques. À cause du manque de neige, le trophée s’est finalement concentré sur deux jours." Et quelle adrénaline sur la ligne de départ…

Car voilà un an que Gilles Olivier entraînait durement son attelage de dix huskys, avec de trois 3 à 5 sorties par semaine. Pour cette Grande Odyssée, il était accompagné de son "handler" (le "bras droit" du musher), Anthony Marais, de Jurbise. "Ce sont ses chiens que j’ai attelés et il les a beaucoup entraînés avec moi. Pendant la course, il m’a secondé de bout en bout. De Belgique, on est partis avec une équipe de trois personnes dans un camion qui abritait toute la logistique et les chiens et dans lequel on a dormi. Oui, ce sont des conditions rudes." Au départ de Bessans, devant 7 500 spectateurs, l’attelage du Belge a parcouru 44 km le premier jour puis 30 km le deuxième jour, sans anicroche et sans chien blessé, première fierté, malgré les conditions difficiles. "Nous avons dormi en tente au sommet d’un col, en autonomie. C’était une première pour moi, assez éprouvante. On dort peu, on est en alerte pour les chiens, il fait froid… Cette compétition a été physiquement épuisante mais tellement riche et intense. Contrairement au sprint, ici, le musher a le temps de profiter de la glisse, du paysage. On vit davantage la course. Pour moi, c’est un rêve qui s’est réalisé. J’ai aussi rencontré beaucoup d’autres mushers, on a échangé et j’ai appris beaucoup. C’est quelque chose l’ambiance de la Grande Odyssée !" S’il participait avant tout pour le plaisir, le musher s’est bien positionné sur le podium avec une 6 place sur 12. "Je ne m’y attendais pas du tout. Pour une première, c’est inespéré. D’autant plus que certains mushers chevronnés ont abandonné."

Le coup de cœur « malamute »

On peut dire que le Brabançon, qui cumule les titres, a rapidement tiré son épingle du jeu, lui qui a participé à sa première compétition en 2018 seulement et qui est "tombé" dans le mushing il y a à peine six ans. Un peu par hasard. "Avec ma compagne, on voulait un malamute d’Alaska, une race qu’on adore. L’éleveur familial qui nous l’a vendu pratiquait le chien de traîneau et m’a proposé d’essayer. Car ce sont des chiens qui ont besoin de beaucoup se dépenser. Et je suis resté coincé dedans. J’ai ensuite acheté un deuxième malamute et on a créé un groupe de passionnés. Aujourd’hui, je participe à 4 ou 5 compétitions par an, en Belgique, France, Laponie…"

Son prochain défi ? Défendre son titre de champion du monde en Italie, dans quelques semaines. Et revenir à la Grande Odyssée en 2024… Pour revivre cette avalanche d’aventure, d’adrénaline et de sensations. "Même si ce fut éprouvant. Là, je suis toujours en train de récupérer après avoir vécu la fatigue, l’inconnu et le stress."

Une course mythique depuis 2015

Pour la Grande Odyssée VVF 2023, les attelages ont parcouru 250 km et environ 9 000 mètres de dénivelé positif. C’est deux fois l’ascension du mont Blanc ! Lancée en 2015 par Henry Kam et le célèbre musher Nicolas Vanier, la compétition est devenue incontournable et accueille 50 000 spectateurs sur 11 jours. Cette année, le manque de neige a compliqué l’organisation mais pas question de la supprimer. "Nous avons adapté le parcours pour quelques étapes, tracées en plus haute altitude", explique Annabel Kam, fille du fondateur et directrice de l’événement depuis 2017 suite au décès de son papa. Quelque 60 mushers du monde entier et 600 chiens étaient alignés au départ tandis que 80 bénévoles ont encadré l’événement. "Ici, on est tous comme une grande famille. L’ambiance est unique", confie la directrice qui se sent "comme chez elle" dans cette Grande Odyssée dont elle connaît tous les rouages. Et c’est le favori, le Français Remy Coste, qui a remporté cette édition, pour la 7e fois.