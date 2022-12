Des provisions, aucune nouvelle taxe et pas de plan Oxygène : la situation financière de Jurbise fait figure d’exception

“À l’IPP, 14 mois au lieu de 12 nous ont été versés. On ne s’est pas empressé de dépenser cet argent, on l’a thésaurisé, ce qui nous permet d’augmenter nos provisions au service ordinaire. C’est une nécessité en ces temps de crise et d’indexation, d’autant qu’on ne sait pas vers quoi l’on va. Le secret, selon moi, c’est d’anticiper autant que possible. On constitue des réserves et on joue la prudence afin d’être en mesure de faire face.

Pour la bourgmestre, pas de recette miracle donc, mais une politique prudente. “On gère en bon père de famille. Le collège peut par ailleurs compter sur un directeur financier très prudent, qui nous alerte dès qu’il estime que c’est nécessaire. On ne dépense pas sans compter, on établit nos priorités. Ce qui nous permet de mener à bien de nombreux projets. On répond par ailleurs à de nombreux appels à projets, ce qui nous permet en plus d’obtenir de nombreux subsides.”

Jurbise n’a pas été épargné par la crise énergétique ou l’indexation des salaires, deux explications régulièrement avancées par les communes pour justifier des budgets difficilement bouclés à l’équilibre. “On estime avoir fait ce qu’il fallait. On continue à investir et à développer des services toujours plus nombreux pour la population.”

Au service ordinaire, on retiendra que les services sont maintenus et renforcés (à destination des seniors, des écoles, des jeunes conducteurs, des artisans et producteurs locaux,…) que l’emploi est préservé et qu’aucune nouvelle taxe n’est prévue. Au total, 586 500 euros constituent le fonds de réserve et 339 141 euros le fonds de réserve extraordinaire. 1 265 000 euros sont provisionnés en cas de coup dur.

À l’extraordinaire, trois grands axes sont retenus : la jeunesse/l’enseignement/la culture, la sécurité et le sport. Des investissements sont notamment prévus dans les écoles (rénovation des anciennes écoles d’Herchies, aménagement dans les écoles, rénovation des chaufferies, rénovation et extension de sanitaires, achat d’un bus scolaire,…) tandis que pour la jeunesse, l’ancien presbytère d’Erbisoeul sera rénové afin d’y développer des activités et camps de jeunesse.

En matière de sécurité, de nouvelles caméras seront encore installées pour un montant de 230 000 euros. 300 000 euros seront consacrés à l’entretien des voiries et 544 028 euros à la rénovation de la place de Masnuy-Saint-Pierre. Des aménagements pour la mobilité douce ou le stationnement sont également prévus. Côté sport, épinglons l’achat de défibrillateurs, la destruction des anciens bâtiments du FC Vacresse et l’installation d’un éclairage professionnel des terrains ou encore la rénovation et l’équipement du terrain de skatepark.

Impossible par ailleurs d’évoquer le budget communal sans rappeler que la commune prévoit la construction d’une nouvelle cité administrative afin de rassembler, dans un même bâtiment, les services communaux et du CPAS et ainsi rationaliser les coûts. 100 000 euros seront déboursés en 2023 pour les honoraires de l’auteur de projet.