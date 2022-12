Les proches d’Olivier Vandecasteele, détenu en Iran, étaient de passage à Jurbise. Galant envisage le dépôt d’une motion symbolique au parlement

Déterminés à faire bouger les choses, ses proches ont commencé un périple à travers la Belgique afin d’obtenir du soutien et tenter de faire bouger les lignes. Ce vendredi, c’est à Mons, sur le marché, et ensuite à Jurbise, qu’un arrêt était prévu pour distribuer des tracts et rencontrer les autorités locales. “On ne peut qu’être sensibles à la situation d’Olivier, on ne peut pas rester les bras croisés”, estime Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise. “La situation nécessite énormément de diplomatie, elle est loin d’être simple… Mais chacun peut au minimum se mobiliser, apporter son soutien à la famille.”

La députée-bourgmestre réfléchit par ailleurs au dépôt d’une motion au sein du parlement wallon. “Soyons honnêtes, nous sommes surtout dans l’action symbolique… Mais il ne faut rien lâcher, il faut mettre la pression pour obtenir des avancées. ” Obtenir des avancées, c’est ce que réclament à cor et à cri les proches d’Olivier, après avoir eu le sentiment de “s’être fait avoir” par le gouvernement, qui avait jusqu’ici demandé de la discrétion sur le dossier.

“On a respecté leur demande, jusqu’à ce que l’affaire devienne réellement publique en juin/juillet”, souligne Joris Brabant, le beau-frère d’Olivier. “La Belgique avait l’espoir d’échanger Olivier avec Assadollah Assadi, diplomate iranien condamné pour tentative d’attentat terroriste à Villejuif (France) et détenu en Belgique. Il apparaît aujourd’hui très clair qu’Olivier a été victime d’un kidnapping et qu’il est destiné à servir de monnaie d’échange pour l’Iran.”

Problème, la loi d’assentiment au traité qui aurait dû permettre le transfèrement de personnes condamnées, conclu entre la Belgique et l’Iran, a été suspendue par la Cour constitutionnelle. “On n’est pas vraiment favorables à cette loi car elle permettrait de rendre à l’Iran un terroriste. On s’est rendu compte que les parlementaires ont soutenu une loi qui, dans les faits, ne peut être appliquée car la garantie qu’Assadollah Assadi effectue sa peine en Iran aurait dû être donnée. Nos ministres ne peuvent tout simplement pas s’engager à cela ! Mais on ne nous propose rien d’autre, il n’y a aucune autre piste envisagée par le gouvernement, qui avait mis tous ses œufs dans le même panier.”

Et de poursuivre : “On a du soutien partout où l’on va. Mais aujourd’hui, on réclame des actes concrets. On nous dit depuis six mois que sa libération est imminente, qu’on doit prendre patience. Ça suffit. On commence à avoir du mal à entendre des élus nous dire de garder espoir. Ce sont eux qui ont les cartes en main. On veut, au grand minimum, une amélioration des conditions de détention d’Olivier. Qu’il soit sorti d’isolement, qu’il puisse être soigné, être en contact avec quelqu’un. Qu’un ministre puisse lui rendre visite. Nous ne sommes dans une optique de désobéissance civile. On ne gagnera rien à aller jeter de la sauce tomate au 16 rue de la Loi. Mais maintenant, ça suffit. ”

Aujourd’hui, les proches d’Olivier tentent de garder espoir, même si celui-ci s’amenuise. “On ne sait même plus où il est détenu. On a eu que quatre contacts avec lui, mais les appels étaient surveillés et traduits, on avait l’impression qu’il lisait un texte. On sait qu’il est isolé, que ses geôliers tentent de le détruire psychologiquement en lui disant que la Belgique l’a abandonné. Il a entrepris une grève de la faim, a une infection au pied et on lui refuse la visite d’un médecin… Aujourd’hui, c’est clairement pour sa vie qu’on se bat.”

Une pétition a été lancée via Amnesty International. 56 306 signatures ont été récoltées sur les 75 000 espérées. “Un clic, une signature ne coûte rien. En revanche, cela ajoute du poids à notre combat”, insiste Joris Brabant. Cette dernière est à retrouver via le lien suivant : https://www.change.org/p/freeoliviervandecasteele