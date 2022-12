Deux jurbisienne publient “Les aventures de Cactus”, un livre pour enfants

“J’écris depuis déjà quelques années mais jusqu’ici, il s’agissait de textes poétiques”, explique Laurence Caulier. “Deux recueils sont déjà sortis et j’ai encore des textes pour en envisager un troisième. Se lancer dans un projet de livre pour enfants, c’était une grande première pour moi.” Maman et institutrice, la Jurbisienne avait à cœur d’aborder des sujets et de souligner des valeurs importantes.

“C’est un petit écureuil qui ne possède pas une belle queue en panache comme les autres. Ses aventures sont reprises dans trois histoires différentes, surtout adressées à des enfants âgés entre cinq et dix ans. On parle tolérance, relations intergénérationnelles,… Les discussions autour de ses histoires peuvent être nombreuses.” Une fois rédigés, les textes ont été illustrés par Sabrina Caudron, originaire d’Erbisoeul.

Les deux artistes se connaissaient déjà mais c’est la première fois qu’une collaboration était nouée. “J’ai simplement lancé un appel sur Facebook. Sabrina est graphiste et elle m’a proposé ses dessins, que j’ai tout de suite apprécié. C’était vraiment agréable de travailler ensemble.” Pas question pour Laurence Caulier d’en rester là. C’est donc vers l’autoédition, via le Livre en Papier, qu’elle s’est tournée.

“On reste dans le savoir-faire local puisque l’entreprise est située du côté de Strépy-Bracquegnies”, ajoute l’auteure. “Mon livre sera disponible au prix de 25 euros via leur site, ou directement auprès de Sabrina ou moi, via ma page Facebook, Des mots dés. Avoir un projet comme celui-ci qui se concrétise, savoir que l’on va pouvoir le partager avec les lecteurs, les familles, c’est un sentiment vraiment très agréable.”

Plus encore lorsque deux années ont été nécessaires avant l’aboutissement.