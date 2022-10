Jurbise Clément, 12 ans, est devenu le plus jeune arbitre de volley de Belgique

"Ma passion est d’abord née en regardant ma sœur jouer au volley. J’ai ensuite rencontré plusieurs personnes qui m’ont encouragé à devenir arbitre. J’ai alors reçu une liste de gestes à apprendre et à utiliser en match. Une fois appris, j’ai commencé à arbitrer plusieurs matchs, toujours en compagnies d’autres arbitres. Ils m’ont rapidement dit que j’étais bon et de fil en aiguille, après avoir réussi les tests, je suis devenu le plus jeune arbitre de volley de Belgique", raconte Clément, 12 ans, plus jeune arbitre de volley de Belgique.

"Je suis évidemment fier de détenir ce titre honorifique. J’espère que cela permettra à d’autres jeunes de se lancer et de suivre ma voie", poursuit Clément.

La ministre des Sports, Valérie Glatigny, ne pouvait pas rêver mieux comme vitrine pour encourager les jeunes à devenir bénévoles et plus particulièrement arbitres. "Je suis épatée par le talent et la réussite de Clément. Je me réjouis vraiment de venir le saluer tant il promeut à lui seul une vocation qui manque cruellement de jeunes", confie la ministre.

"Je suis également ravie de voir que notre plan de détection de jeunes talents a permis à Clément de devenir le plus jeune arbitre de volley de Belgique. Sa réussite permet aussi de mettre en lumière notre plan de promotion du volontariat. Depuis la crise sanitaire, les bénévoles se font de plus en plus rares, il est donc important de promouvoir ce travail."