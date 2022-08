Plus de trains entre Jurbise et Ath pendant presque deux mois

Ils seront par ailleurs menés sans interruption du vendredi 9 (22h30) au lundi 12 septembre (5h30) entre Ath et Brugelette, du vendredi 30 septembre (22h30) au dimanche 2 octobre (16 heures) entre Ath et Jurbise et du samedi 29 octobre (6h) au dimanche 30 octobre (16h) entre Brugelette et Jurbise. Sans surprise, ces travaux entraîneront des désagréments pour les riverains voisins et les usagers.

Des vibrations et des nuisances sonores, liées à l’utilisation d’engins et d’outils de chantier et au passage de trains de travaux, sont malheureusement à craindre. Un éclairage artificiel sera utilisé lors des travaux de nuit. Le chantier se voudra cependant mobile et sera déplacé en fonction de l’avancement des travaux.

Le passage à niveau de la rue Salvador Allende, à Maffle, sera fermé à toute circulation routière et piétonne, du vendredi 30 septembre (16h) au dimanche 2 octobre (6h). Un itinéraire de déviation sera défini. De même, le passage à niveau situé rue du Radar, à Jurbise, sera fermé à toute circulation routière et piétonne, du jeudi 29 septembre (8h) au dimanche 2 octobre (16h). Un itinéraire de déviation également prévu.

Enfin, précisons que la circulation des trains sera interrompue sur la ligne du vendredi 9 septembre (22h30) au lundi 12 septembre (5h30) entre Ath et Brugelette, du vendredi 30 septembre (22h30) au dimanche 2 octobre (16h) entre Ath et Jurbise et du samedi 29 octobre (6h) au dimanche 30 octobre (16h) entre Brugelette et Jurbise. Un service de bus sera mis en place par la SNCB entre les gares non desservies par les trains.

Ces travaux s’ajoutent à d’autres, entrepris cette fois sur les rails de la ligne 96 entre Jurbise et Ghlin. Nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire, ils débuteront le 9 septembre jusqu’au 10 octobre prochain. Ils seront menés sans interruption Du vendredi 9 septembre (22h30) au lundi 12 septembre (4h00), du vendredi 16 septembre (23h30) au lundi 19 septembre (4h00), du vendredi 23 septembre (23h30) au dimanche 25 septembre (23h00) et du samedi 8 octobre (5h00) au lundi 10 octobre (4h10).

Par conséquent, aucun train ne circulera entre les gares de Jurbise et Ghlin ces week-ends-là. Un service de bus sera mis en place.