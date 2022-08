Jurbise: Un festival de châteaux gonflables et de food-trucks

Pas étonnant dès lors que le village de châteaux gonflables déployés à Cuesmes il y a quelques semaines a fait un véritable carton. Bonne nouvelle pour les Jurbisiens, un événement similaire se profile sur leur territoire. Le week-end des 9, 10 et 11 septembre en effet, le parc communal accueillera un festival de châteaux gonflables et de food-trucks. Aux manettes, une société spécialisée et du terroir qui plus est. L’entreprise Chat Pito – basée à Masnuy-Saint-Jean – loue et fournit des articles de fêtes, dont ces incontournables châteaux gonflables.

Et il y aura de quoi s’amuser dans le parc de Jurbise, puisque la bourgmestre Jacqueline Galant annonce une vingtaine de châteaux, "tous plus funs les uns que les autres". Cerise sur le château, l’accès sera gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans. Il y aura en outre d’autres jeux sympathiques pour amuser les petits comme du tir à l’arc avec ventouse. Enfin, des food-trucks seront installés à proximité pour permettre aux fêtards de reprendre des personnes.

Concrètement, le festival sera accessible le vendredi de 16 à 22h, le samedi de 10 à 20h et le dimanche de 10 à 18h.