C’est le cas notamment avec les éco-paturages, un mode d’entretien écologique dans lequel des animaux d’élevage herbivores remplacent les débroussailleuses. La commune de Jurbise en a mis un en place dans une zone boisée et peu fréquentée du parc communal, située le long du Clos du Moustier.

"Cette technique de tonte naturelle permet d’obtenir le même résultat que la tonte mécanique et a l’avantage de ne produire aucun déchet vert, de n’utiliser aucun pesticide et d’éviter les bruits et fumées des machines", souligne la commune de Jurbise. "Le pâturage permet aussi de maintenir la biodiversité et de favoriser le développement d’une flore et d’une faune plus diversifiées. En effet, les animaux vont, sans s’en apercevoir, transporter des graines et contribuer à la pollinisation des végétaux, tout en enrichissant le terrain grâce à leurs déjections (non odorante, mais riches en substances nutritives)."

Concrètement, la commune a fait appel aux bergers de l'asbl Brout'Atnaise. L'association est responsable du troupeau de brebis Zwarte Bless qui a pris possession de la parcelle durant la saison de pousse des végétaux. Durant l’hiver, la structure sera entièrement démontée et les animaux rentreront à la bergerie située à Masnuy-Saint-Jean. En cas de succès, ce projet soutenu par la Wallonie dans le cadre de BiodiverCité 2022 pourrait être renouvelé.

Précisons enfin que s'il est possible d'admirer l'œuvre de ces petites débroussailleuses naturelles, quelques consignes doivent être respectées. Notamment, les laisser faire leur office tranquillement et ne pas pénétrer dans l'enclos, la clôture est d'ailleurs électrifiée. Ni donner à manger ou à boire aux brebis, elles ont tout ce dont elles ont besoin.