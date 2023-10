Honnelles : Noa Fontaine se prépare pour la piste après une saison sur route remplie de succès

C’est plein d’ambition et de fougue que Noa Fontaine nous a retracé les exploits de sa saison. “Ma saison a commencé en mars pour se terminer récemment. Tout au long de la saison, j’ai su être assez régulier pour parvenir à décrocher 24 podiums dont neuf victoires”, confie Noa Fontaine, jeune prodige du cyclisme. “Cette performance est d’autant plus belle que Noa cherche toujours à se confronter aux meilleurs adversaires du pays. Nous nous sommes ainsi régulièrement rendus en Flandre où le niveau est meilleur. Il a tout de même été très régulier passant ainsi rarement à côté du podium”, ajoute Sébastien Fontaine, papa de Noa.

Place à la piste

Après ces prouesses sur route, Noa se prépare désormais à attaquer la piste. “J’ai longtemps été coach de cyclisme sur piste. Cette discipline est assez complémentaire à la route. J’ai eu l’occasion, l’année dernière, d’entraîner Noa à cette discipline qui lui a rapidement plu. Il est vraiment à l’aise sur piste comme sur route donc devrait continuer à pratiquer les deux sports. Noa profite de quelques semaines de repos avant de s’y mettre. Ce sera également pour nous l’occasion de rouler côte à côte”, explique Sébastien Fontaine. “Je suis super motivé à l’idée de commencer la saison de piste. Pour moi, c’était comme une évidence de me tourner vers cette discipline tant j’ai baigné dedans quand j’étais plus petit”, poursuit Noa Fontaine.

Après la piste, Noa se fixera comme objectif de participer aux championnats de la région Wallonie-Bruxelles à la mi-novembre avant de se tourner vers les championnats de Belgique en janvier. “Je me focalise surtout sur les championnats de Belgique”, confie Noa Fontaine qui n’avait pas encore l’occasion d’y participer dû à son jeune âge.

Rester les pieds sur terre

Malgré ses belles performances en cyclisme, Noa profite tout de même de bons moments avec ses camarades de classe. “Noa doit profiter de sa jeunesse et des excursions avec son école. Juste avant les championnats de Belgique, son école part au ski. C’est un voyage particulier pour tous ces jeunes auquel Noa aurait eu tort de ne pas participer. Il s’y rendra donc avant de se rendre au championnat de Belgique. Ce n’est pas la préparation idéale pour lui mais nous tenons à ce qu’il profite de sa jeunesse”, rapporte Sébastien Fontaine.

Pour tenter de réaliser ses objectifs, Noa pourra compter sur de plus en plus de supporter. Une fête à son honneur a d’ailleurs été organisée dernièrement à Honnelles. Quelques sponsors l’ont désormais rejoint pour permettre de réaliser ses rêves. “Pour lui, le cyclisme est vraiment un hobby, une passion. Il voit beaucoup le côté ludique. Tant qu’il continuera à rouler avec une telle envie et passion, je suis prêt à le suivre partout, sans compter les kilomètres. Nous aurons la chance de compter sur quelques sponsors cette année pour prendre en charge une partie des coûts des transports et du matériel. Une aide essentielle donc dans ce sport qui n’est pas des plus abordables financièrement”, conclut Sébastien Fontaine.