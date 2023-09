Troisième livre pour Bernard Paget qui replongera le village d'Onnezies dans les belles années du "Pigeonnier".

Passionné de lecture, Bernard Paget s’est lancé dans l’écriture il y a un peu plus de cinq ans. Son objectif n’était pas de devenir un romancier à succès mais bien de raconter son histoire afin que ses petits-enfants en gardent une trace dans le futur. C’est désormais l’ancien lieu de rendez-vous de nombreux habitants d’Onnezies, Le Pigeonnier, qui fait office de source d’inspiration pour Bernard Paget qui raconte quelques-unes des plus belles histoires de ce lieu mythique des Honnelles.

Le Pigeonnier, à la fois abri et alibi

”L’Alibri est en fait une contraction d’alibi et d’abri. Il caractérise bien le Pigeonnier qui fait office d’excuse pour certains, qui se faisait remonter les bretelles par leur compagne les attendant à la maison, mais qui était également un abri où chacun pouvait dire à quel point il avait passé une journée pourrie pour ensuite se changer les idées avec les copains”, confie Bernard Paget. “L’ensemble des nouvelles présentes dans le livre sont véridiques. J’ai la chance d’avoir une très bonne mémoire me permettant de me rappeler des nombreuses anecdotes de l’époque où l'on se rejoignait trois voire quatre fois par semaine au Pigeonnier pour boire un verre entre habitants du village.”

Quelques retrouvailles avec des amis ont également permis à Bernard Paget de se remémorer les aventures du Pigeonnier, véritable source d’inspiration pour l’ancien bourgmestre des Honnelles. Comme à son habitude, la rédaction de l’ouvrage a commencé à l’ancienne, sur des feuilles de papier. Les quelque 187 pages ont ensuite été retranscrites sur ordinateur avant d’être envoyées à l’imprimerie à La Louvière. “Tout le monde peut s’identifier aux histoires racontées dans l’Alibri. Elles animaient véritablement notre quotidien comme bien d’autres bars le faisaient dans d’autres villages à l’époque”, ajoute Bernard Paget.

C’est sans aucune prétention que Bernard Paget a déjà pu présenter son nouvel ouvrage à Angreau mais également à quiconque passait sa porte. Un livre qui a déjà trouvé son public dont les échos sont assez dithyrambiques. “Je n’écris pas pour me faire connaître ou gagner de l’argent mais bien pour avoir l’occasion de parler du livre avec les copains et échanger avec les lecteurs. Pour le reste, j’essaye simplement de rentrer dans mes frais. Je ne suis pas un littéraire à la base. Je fais surtout cela pour que mes petits-enfants aient une trace de mon histoire”, explique Bernard Paget.

D’autres livres prévus

L’ancien maïeur ne devrait pas s’arrêter là au niveau de la rédaction de livres. De nombreuses idées fleurissent déjà dans son esprit. Il ne lui restera plus qu’à sortir sa plus belle plume pour retranscrire ses idées sur le papier. “Il y a une vingtaine de thèmes que je pourrais aborder. Je pense que, pour mon prochain livre, je me tournerai vers toutes les choses qui m’énervent pour en faire, en quelque sorte, un recueil de choses qui dérangent “un vieux chnoque”. J’aborderai notamment l’Intelligence Artificiel dont Chat GPT que j’ai connu il y a peu”, conclut Bernard Paget.

En attendant les prochains ouvrages, les personnes qui le souhaitent peuvent se procurer le nouveau livre de Bernard Paget, Alibri, dans les librairies des Honnelles et de Dour.