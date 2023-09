La circulation difficile à Honnelles ce week-end suite à l’organisation d’une course cycliste et d’un triathlon

La première course sera celle des U23 Juniors. Elle se déroulera le 09 septembre de 13H30 à 17H00. “Le passage d’une course cycliste se déroulera sur le territoire de la Commune de Honnelles, sur les routes régionales N553 – N555 et communales. La circulation se fera en sens unique, dans le sens de la course c’est-à-dire, départ Place de Montignies-Sur-Roc vers Onnezies, Angre, Angreau, Roisin, Autreppe, direction Onnezies, arrivée Autreppe”, indique la commune des Honnelles. “De 09 à 18h, il sera interdit de s’arrêter et de stationner des deux côtés dans de nombreuses rues.”

Les rues concernées par cette interdiction sont celle Emile Cornez (tronçon entre la rue Charles Bernier et la rue d’Angre), Charles Bernier (tronçon entre la rue Grison et Emile Cornez), Grison, Raimbaix, Place d’Angreau, de la Brasserie, du Quesnoy, d’En Haut, Eugène Prévost, Place de Roisin, Jean Genain, Joncrelle, de La Vallée, Chevauchoir jusqu’au carrefour avec la Chaussée Brunehaut, d’Autreppe, d’Onnezies, Général Cochez, des Juifs, d’Angre, rue de l’Abreuvoir, Chemin de Montignies à Onnezies, partie de la Chaussée Brunehaut, Trieu Quesnoy, la Roquette, de l’Eglise, Place Masson. Dans la rue Drève du Château (tronçon entre la Place Masson et la rue de Wihéries), la circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits, excepté les véhicules des organisateurs et de secours.

Le lendemain, c’est le triathlon de Mons (qui prendra son départ à Dour) qui sera organisé de 13h30 à 16h. “Le passage d’une course cycliste se déroulera sur le territoire de la Commune de Honnelles, sur les routes régionales N553 – N555 – N549. La circulation se fera en sens unique, dans le sens de la course c’est-à-dire, départ de Dour, Blaugies, Athis, Fayt-le-Franc, Autreppe, Roisin, Angreau, Angre, Onnezies, Audregnies, Elouges, Dour. De 09h à 17h, il sera interdit de s’arrêter et de stationner des deux côtés dans les rues Avenue du Haut Pays, Chevauchoir, de la Vallée, Joncrelle, Jean Genain, Place de Roisin, Eugène Prévost (jonction jusqu’à la rue Bourdon), d’En Haut, du Quesnoy, Place d’Angreau, de la Brasserie, du Raimbaix, Grison, Charles Bernier (jonction jusqu’à la rue Emile Cornez), Emile Cornez, des Bruyères”, conclut la commune des Honnelles.

Les habitants sont donc invités à prendre les devants pour ne pas se retrouver coincés par le passage des coureurs.